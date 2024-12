Dal 9 al 14 dicembre 2024, Palazzo Sanseverino-Falcone di Acri ospiterà la quindicesima edizione del Premio Nazionale Vincenzo Padula, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale italiano.

La manifestazione, presentata ieri nella sede della Fondazione Vincenzo Padula, si preannuncia ricca di eventi e tematiche di grande attualità.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Fondazione Giuseppe Cristofaro, il vicepresidente Carlo Fanelli, l’assessore alla Cultura del Comune di Acri Mario Bonacci e i presidenti delle associazioni partner: Ines Straface (Lions Club), Cosimo Gagliardi (Rotary Club) e Libera Reale (FIDAPA).

Quest’anno, il Premio celebra il centenario della nascita di Saverio Strati e Franco Costabile, due pilastri della letteratura calabrese. Come sottolineato dal presidente della fondazione Padula Cristofaro: «Il Premio convoca le voci di quanti si impegnano, con la passione civile e la forza dirompente della Cultura, nell’edificazione di un futuro diverso per la Calabria e per il Meridione».

Tema centrale di questa edizione sarà il rapporto tra Etica e Intelligenza Artificiale, un argomento di rilevanza globale che coinvolge le nuove generazioni e il futuro del pianeta.

Il programma: tra cultura locale e sguardo globale

Il calendario della manifestazione prevede sei giorni densi di appuntamenti:

Lunedì 9 dicembre

La settimana si apre alle 17:00 con un concerto dell’AKRA Sax Ensemble in onore di Vincenzo Padula. Seguiranno la presentazione del “Calendario Lions Club Acri 2025” dedicato alla cultura popolare acrese e una degustazione curata dagli studenti dell’IIS “IPSIA-ITI-IPSEOA” di Acri.

Martedì 10 dicembre

Alle 16:30, in collaborazione con il Rotary Club, sarà proiettato il film Chi ha ucciso Giovanni Losardo, con un successivo dibattito moderato dalla regista Giulia Zanfino.

Mercoledì 11 dicembre

La giornata sarà dedicata alle Narrazioni del Sud: scrittori e studiosi esploreranno l’eredità di Vincenzo Padula, Saverio Strati e Franco Costabile, con sessioni al mattino e al pomeriggio.

Giovedì 12 dicembre

Alle 17:00 sarà proiettato il film Familia di Francesco Costabile, seguito da un dibattito organizzato in collaborazione con la FIDAPA.

Venerdì 13 dicembre

Alle 17:00 sarà presentato il libro Operazione Gattopardo di Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice, che racconta come Visconti trasformò il celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa in un capolavoro cinematografico.

Sabato 14 dicembre

In mattinata, gli studenti delle scuole superiori parteciperanno alla visione del film Io Capitano di Matteo Garrone, che incontreranno al termine della proiezione. La serata finale, intitolata Narrazioni del Sud, sarà condotta dalla giornalista Rai Maria Gabriella Capparelli, con letture di Laura Marchianò e intermezzi musicali del Maestro Moreno Montalto.

I premiati

La giuria tecnica premierà opere e autori di rilievo:

Narrativa: Marta Aidala con La strangera (Guanda)

Saggistica: Paolo Rumiz con Verranno di notte (Feltrinelli)

Giornalismo: Marcello Sorgi con San Berlinguer (Chiarelettere)

Testimoni del tempo: Mons. Vincenzo Paglia con L’algoritmo della vita. Etica e intelligenza artificiale (Piemme)

Sezione Vincenzo Talarico: Matteo Garrone

Premi speciali saranno assegnati a Giulia Zanfino, Francesco Costabile, il maestro orafo Gerardo Sacco e gli autori di Operazione Gattopardo.

Le opere consegnate ai vincitori sono state realizzate dal maestro Silvio Vigliaturo e donate dal MACA (Museo Arte Contemporanea Acri).