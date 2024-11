Il professore, filosofo e scrittore Nuccio Ordine ha ottenuto in Spagna il Premio Principessa delle Asturie 2023 nella categoria Comunicazione e Discipline umanistiche. Nato nel 1958 a Diamante (Cosenza), Ordine è considerato uno dei massimi esperti sulla figura di Giordano Bruno, così come più in generale sul pensiero e della letteratura del periodo rinascimentale.

La giuria dei Premi Principessa delle Asturie, uno dei riconoscimenti più prestigiosi tra quelli consegnati annualmente in Spagna, ha scelto Ordine come vincitore di quest'anno da una rosa di 45 candidati. Al professore e filoso è stato riconosciuto il merito della «difesa delle discipline umanistiche» e «l'impegno per l'istruzione e i valori radicati nel pensiero europeo più universale».

La cerimonia di consegna dei Premi Principessa delle Asturie, intitolati in onore dell'attuale erede al trono di Spagna Leonor, si terrà a ottobre, in presenza dei reali, nella città di Oviedo. Per ognuna delle otto categorie di assegnazione, il premio è associato a una ricompensa di 50mila euro.