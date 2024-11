Il museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia vede svolgersi, sabato 19 e domenica 20 ottobre, la prima edizione della Fiera dei musei della Magna Grecia e della Sicilia. una due giorni di stand, convegni, workshop animati da archeologi, studiosi, accademici, impegnati ad indagare il patrimonio dell’Italia meridionale. Obiettivo, tutelare promuovere e rafforzare i luoghi della cultura, scrigno della nostra identità greca.

Bonofiglio: «Valorizzare il territorio»

Ad illustrare finalità ed obiettivi dell’evento - il terzo grande appuntamento presente nel calendario dei festeggiamenti ufficiali per il cinquantennale del Capialbi, la Direttrice del polo museale Adele Bonofiglio. «L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio vibonese, inserendolo nel contesto magnogreco. Gli stand ospitano risorse umane e materiale divulgativo di ogni singolo museo: (dall’archeologico di Reggio al Museo di Metaponto, da Locri a Lamezia, da Crotone a Locri, da Monasterace a Bova Marina, ndr). La presenza in loco dei referenti dei musei darà modo ai visitatori di effettuare una ricognizione importante dei tesori ivi contenuti, anche grazie all’ausilio di strumenti di comunicazione digitale. La seconda seconda giornata, domenica 20, prevede anche un workshop di confronto tra attori della scena culturale. Ci saranno infatti i protagonisti deputati a far sì che domani, in concreto, il nostro patrimonio culturale diventi finalmente risorsa. Lo spin-off dell’Unical, start up, imprenditori dei beni culturali e operatori turistici».

Stand e workshop

Gli stand si sono aperti sabato mattina alle ore 12, in concomitanza con il convegno che ha ospitato i saluti di Antonella Cucciniello, direttore Polo Museale della Calabria e della stessa Bonofiglio. A seguire, la presentazione del progetto Vibo in bus a cura di Luigi Saeli, presidente Pro Loco Vibo Valentia, Francesco Columbro, curatore sito web e piattaforma “Vibo in bus” e Monica Fidotti, APRT Calabria. Domenica 20 ottobre, dopo il workshop, proseguirà l’attività divulgativa degli stand, sino al pomeriggio.