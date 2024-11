VIDEO | A Sorianello e Pannaconi sacerdoti criticati aspramente da monsignor Renzo per le uscite in auto con figure sacre portate in giro per le strade del paese. Opposto l'atteggiamento di molti parrocchiani che appoggiano i sacerdoti finiti nel mirino della Diocesi

Nessun pentimento, caso mai reticenza a parlare, ma arrivano conferme importanti nel mistero delle processioni non autorizzate: a Pannaconi di Cessaniti il corteo c’è stato, a Sorianello il tutto si è ridotto ad un una sfilata.

«Pagliacciate inutili», così il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Luigi Renzo, aveva definito le manifestazioni stradali con le effigi caricate sulle auto e fatte girare in paese, e la polemica resta accesa con i fedeli che si dividono pro o contro i sacerdoti.





«Lo rifarei», si difende don Mario Fuscà che sui social aveva spiegato che «a Sorianello non c’è stata alcuna processione, ero solo io con la mia panda con l’immagine della madonna della Salute sul tettuccio». A Pannaconi don Felice Palamara non si trova, ma i parrocchiani – alcuni dei quali tentano di smentire che la processione per San Nicola ci sia stata – lo difendono. «Si c’è stata – si lascia sfuggire un cittadino – ma tutto è avvenuto nel rispetto delle norme». In realtà, la reprimenda del vescovo – che dopo la lettera indirizzata ai parroci non ha inteso rilasciare dichiarazioni – è più ampia e tocca un altro tema passato sotto silenzio, quello relativo al ruolo delle parrocchie nella distribuzione di generi di prima necessità in questa fase di emergenza.





Renzo critica «i pettegolezzi social» su questo argomento, ma di più non dice, tanto è vero che nel dibattito è intervenuta pure la consigliera comunale di Pizzoni, Tiziana De Nardo, che ha difeso don Mario e ha chiesto al presule di «rivedere le priorità per sanzionare taluni comportamenti veramente scorretti di certi parroci».