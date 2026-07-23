Sì chiama Mappix, è una web app gratuita pensata per valorizzare e promuovere il territorio calabrese. Accessibile direttamente dal proprio smartphone senza scaricare nulla, include oltre 21.000 punti di interesse, navigazione GPS e traduzioni in 5 lingue. La piattaforma è una delle prime iniziative lanciate dalla Proloco di soverato che da pochi mesi ha ripreso le attività sotto la guida del neo presidente Domenico Micó. «La peculiarità è che è geolocalizzata, non bisogna scaricare niente, c'è un QR code e quando si inquadra, la web app diventa attiva. E quindi non c'è bisogno di un ufficio informazione, chiunque può risolvere tutto con questo strumento, ideato da Gianni Bruzzese, che noi regaliamo a tutti, ai turisti, alle Proloco, ai comuni, e comprende pure i Parchi Marini, le ciclovie turistiche, i cammini, i sentieri, oltre a B&B, ristoranti e monumenti, perché noi vogliamo spingere la nostra Calabria. Con il nostro lavoro, fra qualche giorno, saremo presenti sul totem che c'è agli arrivi degli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio. Chiaramente là utilizzeremo il luogo della SACAL, ma il lavoro è il nostro. Inoltre presto avremo la possibilità di sederci anche a Calabria Straordinaria, perché questo strumento deve essere uno strumento per la Regione Calabria, non solo della Proloco di Soverato».

La Proloco di Soverato punta sulla promozione turistica. L'attività dell'associazione è ripartita da pochi mesi sotto la guida del neo presidente Domenico Micò, lanciando una serie di iniziative, tra tutte una web app gratuita con 21 mila punti di interesse.

Intanto si lavora anche al "Pepeoncino day" in programma il 29 agosto: «dieci anni fa si parlava di Soverato come la "città del peperoncino" ma nessuno dei precedenti presidenti della Proloco ha preso in mano questa situazione. Noi vogliamo prenderla in mano, insieme all'amministrazione comunale che collabora con noi in ogni iniziativa. Abbiamo invitato come ospite Franco Neri, quindi ci saranno degustazione di peperoncino, buona musica ed espositori che trattano questo prodotto». La promozione turistica sarà dunque il fulcro della rinnovata proloco che ha pensato anche ai più piccoli: «Abbiamo preparato un giornalino virtuale per i bambini che si può scaricare da internet; su questo giornalino c'è la storia di Soverato con i monumenti storici da colorare, è una una cosa molto bella».