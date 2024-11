Patrimonio Unesco dal 2013, si tiene nella città reggina l'ultima domenica di agosto. Obiettivo della conferenza stampa di oggi a Palazzo Madama è quello di far conoscere oltre i confini italiani uno dei simboli della nostra identità culturale

Sarà presentata al Senato la Varia di Palmi, una delle feste italiane più celebrate, riconosciuta come Patrimonio Unesco dal 2013. Dopo una calorosa accoglienza al Parlamento Europeo di Bruxelles, la Varia verrà presentata nella Capitale con l'obiettivo di promuovere la tradizione italiana in Europa e tutelare un linguaggio culturale da tramandare al mondo, in una prospettiva nuova e moderna.

La Varia è una festa antica in onore di Maria Santissima della Sacra Lettera, patrona e protettrice della città di Palmi l'ultima domenica di agosto. L'evento rientra nella Rete delle grandi macchine a spalla italiane, dal 2013 inserita nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'Unesco. L'obiettivo della conferenza stampa di oggi al Senato - alle ore 13.30 - è quello di presentare la Varia come un simbolo di identità culturale italiana che può conquistare l'Europa e il mondo intero. Questo nuovo volto della Varia si propone di conservare le tradizioni radicate nel passato, ma di reinterpretarle in chiave moderna, al fine di attrarre nuove generazioni e di promuovere un dialogo interculturale.