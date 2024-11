Nuova puntata della trasmissione condotta da Pasquale Motta. Ospite la scrittrice Giusy Staropoli Calafati. Inizio alle 23 su LaC Tv, canale 19

La bella Calabria è il titolo della nuova puntata della trasmissione Pubblica Piazza. L’appuntamento, condotto dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, andrà in onda questa sera alle 23 su LaC Tv, canale 19. Ospite, la scrittrice Giusy Staropoli Calafati la quale lancia l'iniziativa di devolvere l'incasso della vendita di un suo libro di poesie su Natuzza Evolo a favore di Orlando, giovane di Soverato affetto da un sarcoma che può essere curato solo in un ospedale statunitense e per il quale occorrono 300mila euro di spese sanitarie.