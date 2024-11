L’incerto futuro dei giovani calabresi, ma anche le tantissime opportunità, le risorse finanziarie a disposizione, anche le interessantissime correzioni ai finanziamenti che finora arrivavano sempre in grande ritardo provocando il fallimento di tante start-up. Questo uno dei temi affrontati all’iniziativa dell’associazione ‘FuturoPlurale’ e dell’associazione universitaria ‘Sud’ all’Università della Calabria.

Ad aprire i lavori è stato Franco Laratta, già parlamentare, che con la sua associazione “FuturoPlurale” sta portando in giro per le Calabria una serie di iniziative dedicate ai giovani, soprattutto quelli più sfiduciati che non trovano lavoro e stanno abbandonando la Calabria: «È devastante la fuga dei giovani dalla Calabria, nonostante ci siano opportunità e finanziamenti ad hoc. Ma i giovani sono sfiduciati, il tessuto sociale e culturale della nostra terra è ormai a pezzi. Il problema è che i nostri ragazzi non hanno più fiducia, perché finora sono stati presi in giro, sono stati illusi e molto spesso sono stati strumentalizzati».

Il senatore accademico, Michele Leonetti, dell’associazione ‘Sud’ ha evidenziato poi come siano tante di disponibilità finanziarie riservate ai giovani, ma c’è un clima difficile, di sconforto, che la politica e le istituzioni devono cambiare rapidamente.

Tanti i giovani che tra speranze e incertezze, hanno inteso dare un contributo al dibattito e al confronto.

