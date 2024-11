Mancano pochi giorni per il ritorno a Catanzaro della "Festa del Volontariato" evento che quest'anno è arrivato alla V edizione. La conferenza stampa, tenutasi ieri, 4 settembre, nella sala convegni del Musmi, è stata condotta dall’addetta stampa del Csv (Centri di servizio per il volontariato), Benedetta Garofalo, che ha presentato il progetto.

Saranno quarantatré le associazioni che parteciperanno all’evento, che si svolgerà in quattro giornate di eventi che culmineranno nella giornata della Festa vera e propria, fissata per il 9 settembre al Parco della biodiversità.

«Le associazioni ci hanno messo il cuore»

Giulia Menniti, la referente dell’area promozione del Csv di Catanzaro ha illustrato il programma ed ha affermato: «l’organizzazione della festa è stata corale, il Centro servizi della provincia di Catanzaro ha messo a disposizione gli strumenti, ma sono state le associazioni a metterci il cuore e le idee». Il presidente del sodalizio, Luigi Cuomo, ha spiegato in merito al ruolo svolto dalle associazioni che «le stesse sono diventate, nel corso degli anni le vere protagoniste della festa e non solo le destinatarie finali». Lorenzo Di Napoli, presidente del Comitato di gestione dei Centri servizi volontariato della Calabria ha fatto bene a ricordare: «In questo periodo di particolare transizione la legge di riforma del terzo settore si porta dietro un momento di condivisione e di crescita culturale come quello che si proporrà per quattro giorni alla città, fa ben sperare nel superamento del verticismo e dell’eccessiva burocrazia che si paventa nella futura gestione dei centri di servizio».

Le associazioni migliorano la qualità della vita dei cittadini

Alla giornata intervenuto il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che ha riconosciuto al mondo dell’associazionismo «la capacità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di colmare lo spazio vuoto lasciato dalle stesse istituzioni spesso disattente». L’assessore alle politiche sociali dell’amministrazione comunale, Lea Concolino, ha fatto presente come «la collaborazione con il Csv sia ormai rinsaldata su più fronti». Infine il portavoce del forum del terzo settore di Catanzaro e Soverato, Peppe Apostoliti, ha tenuto a precisare come «l’alleanza con il Csv di Catanzaro, anche in occasione del progetto che gravita attorno ad agenda urbana, sia stata antesignana in Calabria di rapporti intessuti tra i Centri servizi ed i vari forum».

Focus dell'evento "combattere i pregiudizi"

Alla conferenza è stata presentata la campagna di comunicazione realizzata dai ragazzi del Servizio civile per combattere i pregiudizi, che verrà presentata giovedì 6 settembre nella sala concerti del comune di Catanzaro alle ore 17. Di pregiudizio si parlerà anche in “Nati in casa”, il film documentario che verrà proiettato venerdì 7, al Musmi, alle ore 18, su proposta dell’associazione “Acquamarina”, che affronterà l’argomento del percorso nascita, che dovrebbe essere scelto dalla coppia (con la possibilità del parto in casa) e nel film “Nome di donna”, scelto da “Attivamente coinvolte” per mettere in luce l’ombra del mobbing di cui è oggetto la donna sul posto di lavoro.

Tante le attività ludiche

Domenica più di quaranta stand riempiranno il Parco della biodiversità, in cui i cittadini e le famiglie potranno scegliere a quale iniziativa aderire tra il gioco del rispetto, raccontafiabe, laboratori di arte terapia e di creatività, potranno svolgere percorsi in bicicletta, prendere parte alla presentazione del libro “Nonna, raccontaci” di Giovanna Vecchio, effettuare esami medici gratuiti, quali la Moc, grazie all’Avis, ed applaudire i bravissimi cantori dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e la compagnia dei “Sognattori” a fine giornata.

La Festa del Volontariato non sarà soltanto divertimento ma anche riflessione, dibattito, confronto e approfondimento culturale.