Le associazioni di volontariato sociale “Insieme per...” e “Il tassello” hanno organizzato un ciclo di sei incontri per proporre una lettura della storia cittadina di Amantea tramite il racconto e le opere di altrettanti autori.

Dal 20 febbraio al 9 di aprile si sono alternati e si alterneranno scrittori e storici che parleranno della storia locale, interagendo con il pubblico sotto la conduzione di Maria Cuzzilla, alla quale è affidata la lettura di brevi brani delle opere proposte.

L’iniziativa - riporta un comunicato stampa - è una scommessa difficile in quanto, nell’epoca dei media e dell’effimero, proporre cultura non sempre raccoglie il consenso del pubblico. Con sorpresa si è constatato che la scommessa è stata vinta: infatti ai primi 4 incontri ha partecipato un nutrito pubblico, che ha dimostrato un grande interesse.

Sergio Ruggiero, Gianmarco Cima, Alfonso Lorelli e Mario Aloe hanno raccontato periodi storici, fatti, personaggi, costumi, cultura materiale, tradizioni, religiosità, fornendo notizie, rispondendo a domande e trasmettendo un quadro di conoscenze, che andrebbe esteso anche alle scuole cittadine, per condividerlo con le giovani generazioni. Questo è l’auspicio che i presidenti Alfonso Conte per Il Tassello e Marcello Rametta per Insieme per... intendono tramutare in fatti in seguito.

Agli incontri ha partecipato, tra gli altri, il vicesindaco della città, prof.ssa Caterina Policicchio e, anche, alcuni cittadini provenienti dai Comuni del comprensorio.

Nei prossimi incontri del 26 marzo alle ore 18.30 Antonio Cima ci parlerà dei Riti della Settimana Santa e il 9 aprile alle ore 19.00 il prof. Salvatore Sciandra ci racconterà della poesia dialettale ad Amantea.

Gli incontri si sono tenuti e continueranno a tenersi presso la sede dell’associazione Insieme per... in largo Calavecchia 9.