Il professore Jean Tirole, premio Nobel per l'Economia nel 2014, sarà ospite martedì prossimo 18 aprile dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per ricevere il dottorato honoris causa in Diritto ed economia. La cerimonia si terrà nella aula magna “A. Quistelli” della Cittadella universitaria, alle ore 11.

«Se i mercati dominati da un piccolo numero di aziende - è scritto in un breve profilo del cattedratico diffuso dall'ateneo reggino - non vengono regolamentati, la società subisce spesso conseguenze negative. I prezzi possono diventare ingiustificatamente alti e si può impedire a nuove imprese di entrare nel mercato. Dalla metà degli anni '80, Jean Tirole ha lavorato per sviluppare una teoria coerente, dimostrando ad esempio che la regolamentazione dovrebbe essere adattata alle condizioni specifiche di ciascun settore. Basandosi sulla teoria dei giochi e su altre teorie, ha anche suggerito un quadro per la progettazione di regolamenti e l'ha applicato a numerosi settori, dalle banche alle telecomunicazioni. Nel 2016 ha pubblicato un testo miliare avente per oggetto l'Economia del Bene Comune che possiamo considerare una sintesi scientifica del suo pensiero sul ruolo e sulla funzione culturale, formativa e sociale delle scienze economiche».

Jean Tirole, è scritto ancora nel testo diffuso dall'Università Mediterranea, ha pubblicato oltre 180 articoli su temi economici e finanziari, oltre che diversi libri, tra cui The Theory of Industrial Organization, Game Theory (con Drew Fudenberg), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation (con Jean-Jacques Laffont), The Prudential Regulation of Banks (con Mathias Dewatripont), Competition in Telecommunications (con Jean-Jacques Laffont), Financial Crises, Liquidity, and the International Monetary System, e The Theory of Corporate Finance.