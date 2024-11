È con “Allure” che si conclude “Fierce woman”, il target con le donne e per le donne forti che hanno dato lustro al territorio della provincia reggina. Il decimo episodio, che avrà luogo giovedì alle ore 20.30 al Piro Bistrot di via Zecca a Reggio Calabria, conclude il percorso tracciato da Laura Pizzimenti oltre un anno fa. A far parte dell’ultimo appuntamento del format culturale saranno Natalia Spanò, event manager, Angela Malara, imprenditrice storica della città dello Stretto, e Patrizia Sorrentino, imprenditrice e fondatrice di un marchio di moda. Tre donne che chiudono il cerchio della femminilità attraverso l’aurea di eleganza e fascino. «Ogni episodio è stato un mattoncino che io e Loredana Guinicelli sommavamo per creare quella fortezza che è la fierezza del genere femminile.

L'ultimo episodio- dichiara Laura Pizzimenti, segna un punto fondamentale di questo percorso. Un percorso che ha voluto riconoscere i meriti di chi ha combattuto con passione per realizzarsi e che ha contribuito alla crescita sociale e culturale della nostra città». Le “fierce woman” in tutto questo tempo sono state “accompagnate” dalla grafica della Gunicelli che per l’occasione ne ha creato una accompagnata da una grande impronta digitale che fa da sfondo alla donna. «Siamo davanti- dichiara- ad una immagine che rimanda ad una impronta digitale e che identifica una forte personalità, perché è riconoscibile; un’ impronta che si trasforma in un filo che si potrebbe sciogliere o che potrebbe divenire anche una collana quindi un ornamento. Impronta che diviene, secondo un'altra lettura dell'immagine, anche un labirinto in corrispondenza alla mente della donna nell'immagine». Non poteva quindi, esserci conclusione migliore di un percorso come quello, che ha mirato a raccontare il mondo di queste donne reggine che del loro lavoro hanno creato la loro missione senza mai perdere la propria verve, la propria essenza, e soprattutto il loro cuore “fiero”: Durante la serata ci sarà la selezione musicale di Luigi Regolo. I partner invece, sono il fotografo Alfredo Muscatello, Diario Caminiti make up artist, Sesto senso hairstylist, Piro bistrot, location e catering , e Cormaci Wine & Spirits.