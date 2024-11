Ingressi record ad agosto nonostante le norme anti-Covid. Disposta l'apertura 7 giorni su 7 e in notturna per consentire le visite a un maggior numero di utenti. Attiva da settembre la prenotazione digitale

«Grande successo di pubblico al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in questo mese di agosto. Con gli ingressi attentamente contingentati e i protocolli per la sicurezza dei visitatori e del personale in servizio si è giunti al tutto esaurito. Un segnale del grande interesse per i Bronzi di Riace e per tutte le collezioni archeologiche esposte al MArRC».

Lo riferisce un comunicato del museo.

Aperto 7 giorni su 7

«Al fine di cercare di offrire a un maggior numero di persone la possibilità di visitare il museo – si aggiunge – il direttore Carmelo Malacrino e tutto lo staff si stanno impegnando al massimo, senza ridurre gli standard di sicurezza. Oltre a confermare le aperture straordinarie nella giornata di lunedì per tutto il mese di agosto, si è deciso di ampliare notevolmente l'orario di visita, con l'apertura serale ogni giovedì fino alle 23 (ultimo ingresso 22.30). Non solo, ma il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prolungherà le aperture straordinarie del lunedì fino al 19 ottobre, restando aperto sette giorni su sette».

L'apertura notturna

«Nonostante la fase di emergenza sanitaria – afferma Malacrino – anche quest'anno non abbiamo voluto rinunciare alla suggestiva apertura notturna che tanto successo ha riscosso tra turisti e visitatori. Sarà un'opportunità per consentire a un maggior numero di utenti di visitare il Museo e venire incontro alle tante richieste di prenotazione che stiamo ricevendo in questi giorni e che, per ragioni di sicurezza, non riusciamo a soddisfare come vorremmo. Il mio ringraziamento va al personale che garantisce l'accesso al Museo e che monitora le sale, nonché a quanti si stanno prodigando affinché il percorso alla scoperta del patrimonio archeologico della Calabria antica sia piacevole e gradito ai visitatori. Presto supereremo anche le criticità del sistema di prenotazione, offrendo al pubblico la possibilità di una registrazione interamente online».

«Fino alla fine del mese, infatti, l'accesso al Museo – conclude il comunicato – avverrà secondo le disposizioni di sicurezza previste dall'emergenza sanitaria da Covid-19, con prenotazione obbligatoria chiamando i numeri 3207176148 e 3207620091. Dall'inizio di settembre sarà attiva una piattaforma web, gestita dal concessionario dei servizi aggiuntivi del Museo, per la prenotazione digitale».