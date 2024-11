Il contest, fortemente voluto dal direttore di LaC New24 Pino Aprile, ha messo in competizione le quindici località calabresi insignite della Bandiera Blu. Intanto il vicesindaco della città tirrenica rilancia l'appello del gemellaggio con Roccella Jonica

«Prendiamo atto del primato di Roccella Jonica nel contest “La Regina dell’Estate” lanciato dal network LaC , che vede in lizza le 15 località Bandiera Blu calabresi da votare attraverso il web. Siamo particolarmente soddisfatti del nostro secondo posto, un risultato di tutto rilievo vista l’importanza degli altri rinomati comuni marini presenti». Sono le parole del vicesindaco di Diamante, Pino Pascale, che qualche giorno fa si era simpaticamente "prestato" alla rovente sfida social, che si avvia ormai alla fine, chiedendo attraverso la nostra emittente a turisti e non di premiare la città dei murale con un like. Il contest al momento premia Roccella Jonica, località del versante ionico reggino, che ha comunque un vantaggio di pochi punti percentuale sulla cittadina balneare regina delle estati della costa tirrenica.

L'auspicio del vice sindaco

Pascale lo aveva già detto ai nostri microfoni e lo ribadisce anche oggi attraverso un breve comunicato: «Sarebbe bello immaginare, al temine della competizione, un gemellaggio tra i comuni più votati, per dare il segnale di una Calabria che vuole promuovere le sue eccellenze unitariamente e senza alcuna forma di competitività». Perché lo spirito della gara è proprio questo: far crescere la Calabria facendo rete, immaginando e incrementando servizi di qualità che migliorino e allunghino la stagione turistica. Ora, duqnue, la parola passerà al sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, già chiamato più volte in causa, che potrà decidere di tendere o meno la mano ai "rivali" diamantesi. Ma, sia chiaro, solo al termine di questa infuocata e agguerritissima sfida a distanza.