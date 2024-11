Due giornate promosse dal sindacato nel paese dell'accoglienza sul tema delle migrazioni e sulle molteplici potenzialità del fenomeno in chiave positiva per il paese

La Cgil di Reggio Calabria–Locri ritiene che la problematica delle migrazioni sia una questione dal notevole valore politico, intrecciata in modo indissolubile con la tematica del lavoro, e non solo con quella del diritto – dovere all’accoglienza.

Intorno a ciò è ruotata l’iniziativa organizzata dal sindacato a Riace nel corso della quale esponenti del mondo della politica, dell’associazionismo, delle istituzioni si sono confrontati in dibattiti e focus tematici con l’obiettivo di offrire molteplici punti di vista sulla situazione attuale, mettendo al centro gli aspetti fondamentali dell’accoglienza, dell’integrazione, e di una economia “a colori” senza barriere e pregiudizi, ma consapevole della ineludibilità dei processi migratori e della opportunità che possono rappresentare per Paesi come l’Italia.

La scelta di organizzare questo evento a Riace ovviamente non è casuale. Per i sindacati infatti «L'esperienza del Comune ionico è importante per la Calabria, segno distintivo di quelle buone pratiche che possono far parlare in termini positivi della regione ed essere modello a livello nazionale. La vicenda dei rifugiati accolti e integrati per ripopolare il borgo abbandonato non è solo una favola per chi è scappato da fame e guerre; è anche un’opportunità per il territorio in termini sociali ed economici. E’ questa la nuova e autentica prospettiva che la Cgil si è proposta di offrire nel corso di della festa dei popoli e del lavoro, alla scoperta di storie di straordinaria migrazione, mescolanza, unione di vite e destini».