Dopo i mesi di chiusura imposti dall'emergenza coronavirus e dal conseguente lockdown, sabato 11 luglio riaprono al pubblico il Museo archeologico nazionale di Crotone e il Parco archeologico di Capo Colonna, entrambi diretti da Gregorio Aversa. La Direzione regionale Musei della Calabria, guidata da Antonella Cucciniello, prosegue così nel processo di graduale riapertura in sicurezza degli Istituti culturali a essa afferenti.

«Considerata l’importanza che il ritorno alla fruibilità delle due strutture riveste per il rilancio del settore culturale e turistico, oltre che per il benessere della comunità locale – si legge in una nota -, in questa prima fase gli accessi al Museo e al Parco saranno gratuiti. Un motivo in più per tornare a scoprire un patrimonio comune di inestimabile valore, noto e apprezzato in tutto il mondo».

Ingressi contingentati e prenotazioni

In tutti e due i casi - nel rispetto dei protocolli sanitari predisposti per la prevenzione ed il contenimento del rischio di contagio epidemico da Coronavirus - sono previsti ingressi contingentati: al Parco di Capo Colonna potranno accedere massimo 10 persone per volta, mentre 4 sono i visitatori che, a turno, potranno ammirare i tesori del Museo di via Risorgimento. Sarà inoltre preferibile la prenotazione, da effettuare telefonando ai rispettivi numeri 0962.934814 e 0962.23082, o tramite mail agli indirizzi drm-cal.capocolonna@beniculturali.it e drm-cal.crotone@beniculturali.it .

Per garantire piena sicurezza, poi, i percorsi sono stati modulati al fine di evitare l’incrocio dei flussi e i visitatori saranno invitati a mantenere le opportune distanze di sicurezza e ad evitare gli assembramenti.

Gli orari

Il Museo archeologico di Crotone rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni (escluso il lunedì), dalle 8.00 alle 20.00. Per il momento potrà essere visitato solo il primo piano della struttura, in ossequio alle apposite linee guida ministeriali che tengono conto dei principi di sperimentazione, gradualità e sostenibilità.

Il Parco archeologico di Capo Colonna, invece, sarà accessibile al pubblico tutti i giorni (escluso il lunedì), ma in questo caso con orario di apertura dalle 9.00 alle 19.00.