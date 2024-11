Avvocati, giudici e funzionari del Palazzo di Giustizia - sotto lo pseudonimo di Compagnia In-stabile - hanno recitato nello spettacolo Il medico dei pazzi

Divertenti, professionisti e con animo nobile: è la compagnia Teatro In-stabile di Crotone, composta da avvocati, magistrati e funzionari del Tribunale, che ha calcato il palcoscenico di un gremito teatro Apollo con lo spettacolo “Il medico dei pazzi”. Si tratta di una commedia scritta da Eduardo Scarpetta e re-interpretata magistralmente dagli operatori della giustizia pitagorici, con la regia di Ernesto Grimaldi, di professione cancelliere.

Le storie si intrecciano alla pensione Stella, dove abita il protagonista, Ciccillo Sciosciammocca, svogliato studente di medicina pieno di debiti di gioco che per saldarli, trae in inganno lo zio, Don Felice, che lo sostiene economicamente. Per ricevere soldi, gli fa credere che è diventato medico titolare in un'ospedale psichiatrico – ovvero la pensione; la situazione precipita quando Don Felice decide di andare a visitare la struttura che egli stesso aveva finanziato. Da qui parte la serie di equivoci tra i vari attori.

In un mix di dialetti e di interpretazioni da veri attori, gli In-stabili hanno intrattenuto gli spettatori dell'Apollo dall'inizio alla fine, con risate e applausi a scena aperta. Come già detto, passare dalla teatralità di un'aula di tribunale al palcoscenico è un attimo, ma la compagnia l'ha fatto per un nobile fine: infatti, l'intero ricavato dello spettacolo è stato donato all'Airc per la ricerca sul cancro. Hanno recitato Antonio Negro, Alessandra Angiuli, Antonio Barbetta, Ilaria Napoli, Paola Bellomo, Mariangela Apa, Rosa Bruno, Gaia Fico, Fabrizio Carbone, Francesco Laratta, Salvatore Perri, Caterina Bilotti, Amedeo Migale, Antonio Scalise, Salvatore De Rito, Emanuele Agostini. Persone, professionisti che magari durante le giornate di lavoro hanno “scontri”, ma che si sono ritrovati per una giusta causa.