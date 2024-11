Nuova appuntamento con "Sanità Organizzata". Il libro-inchiesta della giornalista di LaC News24 Francesca Lagatta, sarà presentato a Praia a Mare il prossimo 13 maggio, alle ore 19. La scelta del posto non è casuale. La cittadina, infatti, ospita l'ex ospedale civile, oggi riconvertito in casa della salute e oggetto di una lunga e controversa vicenda, ampiamente descritta nell'opera letteraria, edita da "Falco Editore". L'evento si terrà nei pressi delle vele, lungo il viale della Libertà, location che da qualche tempo nella città dell'isola Dino è divenuta simbolo di cultura, grazie agli importanti eventi letterari che ha ospitato.

Il dibattito sulla sanità

L'autrice, nel corso dell'evento, dialogherà con il giornalista Martino Ciano, direttore di Digiesse News, testata giornalistica dell'emittente radiofonica Radio Digiesse. Saranno presenti anche l'editore Michele Falco e i rappresentanti dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo. «Un ringraziamento particolare va a Isabella Bencardino, consigliera con delega alla Cultura, per la disponibilità dimostrata - fa sapere Francesca Lagatta - e per aver reso possibile un piccolo, grande sogno: quello di poter presentare il mio libro nella città in cui sono nata e che mi ha visto crescere, dove ho vissuto fino ad alcuni anni fa. Grazie anche al collega e amico Martino Ciano per aver accettato il mio invito a dibattere sul tema della sanità e per essere ancora una volta al mio fianco».

Chi è Francesca Lagatta

Classe 1985, Francesca Lagatta è giornalista professionista iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Calabria. Dopo molteplici esperienze, nell'agosto del 2018 è entrata a far parte della famiglia di LaC Tv. Come corrispondente dal Tirreno cosentino scrive per LaC News24 e per le redazioni satelliti del gruppo editoriale Pubbliemme-Diemmecom. Tra dicembre 2019 e marzo 2020 ha condotto "Occhio alla Lince", programma di inchiesta e approfondimento, di cui è anche autrice. Attualmente lavora a diversi progetti, tra cui la stesura di nuovo libro e la realizzazione di un'opera teatrale, ispirata proprio alle vicende narrate nel libro "Sanità Organizzata".