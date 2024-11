La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 7 settembre. Sarà un finale col botto per il Roccella Summer Festival, l’attesissima rassegna di musica dal vivo in programma nei mesi estivi nella cornice del teatro al castello di Roccella Jonica. A chiudere la kermesse sarà Elisa, in un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia, in un tour dal titolo Back to the future. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi).

Così Back to the Future Live Tour non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l'ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub. Durante il tour prenderà inoltre vita il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Fra le cantautrici e musiciste più amate da l pubblico italiano, Elisa in oltre venti anni di carriera, dopo la realizzazione di undici album in studio, sei compilation, due album dal vivo, quattro album video, settantatre singoli e altrettanti video musicali, ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi, riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America, guadagnando complessivamente un disco di diamante, un disco multiplatino (come membro del gruppo Artisti Uniti per l'Abruzzo), quarantaquattro dischi di platino e nove dischi d'oro.

L’artista triestina si è piazzata al secondo posto dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “O forse sei tu”, che ha ottenuto anche il premio per la migliore composizione musicale. Il 18 febbraio scorso ha pubblicato l’album “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, doppio disco di inediti, di cui una parte in italiano e l'altra in inglese. Fra gli ultimi progetti anche la pubblicazione del singolo “Quello che manca”, in collaborazione con Rkomi.