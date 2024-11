Il primo cittadino di Reggio ha incontrato il rappresentante della Federazione russa Evgeny Paneleev. Due realtà lontanissime legate da un'antica amicizia

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato nella sede della Città Metropolitana il console generale in Italia della Federazione Russa, Evgeny Paneleev. Lo riferisce un comunicato della Città metropolitana. «Il console Paneleev - prosegue la nota - nel ringraziare il sindaco per la disponibilità offerta per la concessione degli spazi in occasione delle consultazioni elettorali dei cittadini russi in Italia, in vista delle elezioni presidenziali russe del prossimo 18 marzo, ha offerto la propria collaborazione per l'organizzazione di iniziative di cooperazione tra la Federazione Russa e la Città di Reggio Calabria. Tra i propositi in programma, la collaborazione tra il Consolato russo, la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio produrrà nei prossimi mesi l'organizzazione di eventi culturali e manifestazioni pubbliche, coinvolgendo attraverso la programmazione del Teatro Francesco Cilea, le migliori eccellenze del ponorama musicale russo, nel campo della lirica, del balletto e dell'orchestra sinfonica».

«L'incontro istituzionale - riporta ancora il comunicato - è stato anche l'occasione per ricordare l'aiuto offerto dalla Russia alla comunità reggina in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908. Batteva infatti bandiera russa la nave scuola che all'indomani del tragico evento, che sconvolse le città di Reggio e Messina, raggiunse le acque dello Stretto, tra le primissime unità navali a soccorrere le popolazioni terremotate. Proprio in ricordo di quel tragico evento, nei prossimi mesi una nave russa solcherà le acque dello Stretto, prendendo parte ad una cerimonia istituzionale organizzata dal Comune di Reggio proprio per ringraziare la Federazione russa dell'aiuto prestato in occasione del terribile sisma del 1908».