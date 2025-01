«Penso di aver fatto solo il mio dovere». Sono state le prime parole espresse da Carlo Manule, l’uomo di Taurianova premiato quest’oggi dall’amministrazione comunale per aver salvato la vita, la vigilia di capodanno, ad Antonio Francone aggredito brutalmente da un Pitbull a Palmi.

Un episodio drammatico andato a buon fine grazie a un gesto eroico di estremo altruismo, che ha legato i due uomini in un’amicizia profonda.Sono questi i sentimenti che l’amministrazione comunale di Taurianova ha voluto rendere solenni e segnalare alla società, facendo incontrare e omaggiando nel Municipio Carlo Manule e Antonio Francone, accompagnati dai familiari.

«Sappiamo quanto l’amore per gli animali debba essere opportunamente accompagnato alla cura e alla messa in sicurezza del contesto in cui vive – ha detto il sindaco Biasi- ecco perché vogliamo che l’omaggio simbolico che rendiamo abbia una doppia valenza pedagogica, invitare i giovani a non girarsi dall’altra parte quando possono aiutare chi è in difficoltà e, inoltre, spronare quanti sono proprietari di animali di affezione a farli vivere in maniera sana».

Il taurianovese Manuele e il palmese Francone durante l’incontro hanno testimoniato il sincero sentimento di stima che li unirà per sempre.

«Sono nato per mano di un taurianovese che era un’eccellenza della scienza medica del tempo come il dottor Romeo – ha dichiarato Francone – oggi, a distanza di tanti anni, posso dire che ho riaperto gli occhi, tornando alla vita, ancora una volta grazie ad un taurianovese, Carlo Manule».

Manule, che come Francone è proprietario di cani, ha voluto sottolineare l’impegno che le forze dell’ordine hanno messo per riportare in sicurezza la zona e si è detto contento «se la semplicità di questo gesto possa servire ad altri che, trovandosi ad avere a che fare con il panico, non devono mai perdere di vista l’importanza e il valore della vita umana che possono salvare».