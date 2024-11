Un viaggio nell’intimità per lasciare fluire le emozioni e ritrovare l’armonia. È quanto sperimentato dal pubblico nel piacevole appuntamento culturale dal titolo “Due chiacchiere sotto le stelle” tenutosi nella serata di sabato a San Ferdinando, in piazza Nunziante.

Al centro dell’incontro la presentazione del libro “Tra le righe dell’anima” dell’autrice Alessandra Gallo, nativa di Catania e residente nelle Marche.

Gallo: «Racconto i benefici della scrittura emotiva»

«Ho sempre avuto la passione per la scrittura. Da cinque anni sono ghostwriter, cioè tramite un’agenzia scrivo per altri, ma da due anni ho pensato di scrivere questo libro tutto mio – ha affermato l’autrice –. È un’opera incentrata sulle emozioni, dove racconto i benefici della scrittura emotiva, sotto tanti punti di vista. Spiego come possa essere uno strumento per sentirsi meglio».

Con il patrocinio del Comune di San Ferdinando, ad organizzare l’evento è stata l’associazione Pro Loco locale del presidente Fabio Costa, costituita per iniziativa di nove soci, che hanno deciso di esprimere concretamente il loro impegno per promuovere positivamente l’immagine della città.

Così come avvenuto nell’incontro di sabato sera, “Due chiacchiere sotto le stelle” che si è tenuto di fronte al municipio ed è stato moderato dall’assessore alla cultura di San Ferdinando Francesco Barbieri insieme alla figlia, Giusy Barbieri, alla presenza del sindaco, Luca Gaetano.

Barbieri: «La cultura è la chiave che può fare aprire i nostri luoghi al mondo»

«La cultura è la chiave che può fare aprire i nostri luoghi al mondo – ha evidenziato l’assessore Barbieri –. Siamo soddisfatti per la buona riuscita dell’evento che va sulla traccia che abbiamo voluto improntare a San Ferdinando, cioè che la cultura, nel senso più ampio della parola, è lo strumento che può rendere un popolo libero».