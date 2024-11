Ancora tre giorni per visitare la mostra dedicata a San Francesco di Paola nella Cittadella regionale a Catanzaro, promossa e finanziata dalla Presidenza della Giunta regionale e organizzata dal Segretariato regionale del Ministero dei Beni Culturali. Si concluderà, infatti, come da programma, il prossimo 15 agosto l’esposizione delle opere d’arte sul Santo Patrono della Calabria, riunite dal resto d’Italia nella sala espositiva della sede della Regione dal 15 maggio scorso, per volontà del presidente Mario Oliverio.

Il progetto dedicato al santo patrono della Calabria

Il progetto ideato da un autorevole comitato scientifico presieduto da Mons. Giuseppe Fiorini Morosini e intitolato “La Calabria, il Mezzogiorno e l’Europa al tempo di San Francesco” ha permesso di contestualizzare manufatti artistici di grande valore, come le tele di Mattia Preti e Lavinia Fontana o le maioliche custodite a Urbino e gli argenti provenienti dalla Sicilia, oltre ad interessanti documenti storici originali, per aiutare ad accrescere le conoscenze su un grande protagonista della storia europea del XV secolo.

I prossimi appuntamenti

La mostra, visitata da scolaresche, gruppi parrocchiali e appassionati giunti appositamente dalla Calabria e da altre regioni meridionali in questi tre mesi, ha offerto possibilità di visite didattiche anche a misura di bambino molto apprezzate dal pubblico. L’esposizione proseguirà con altre tre giornate prima della chiusura, il 13, 14 e 15 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, dedicando un Ferragosto speciale agli amanti dell’arte. Nei prossimi mesi sarà presentato il prestigioso catalogo scientifico che nelle intenzioni della Presidenza della Regione e del Segretariato regionale del Mibac, guidato da Salvatore Patamia, segnerà una tappa importante negli studi sul celeberrimo Santo calabrese.