Padre Stefano De Fiores entra nella toponomastica di San Luca. Al noto teologo mariano di fama internazionale, scomparso nel 2012, è stata intitolata stamane una via del centro aspromontano, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. L’iniziativa popolare, su input della fondazione Corrado Alvaro, è stata accolta favorevolmente dal commissario prefettizio Salvatore Gullì, che tra qualche mese terminerà il suo mandato alla guida del Comune aspromontano. Al termine della cerimonia il corteo si è diretto verso il cimitero vecchio di San Luca, per un momento di raccoglimento davanti alla tomba di De Fiores, dove è stato scoperto un dipinto raffigurante il teologo in adorazione della Madonna di Polsi in un’opera realizzata da un artista locale.