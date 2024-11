Un video promozionale artistico e culturale racconterà San Luca. Questa volta non stragi, faide, mafia e cronaca nera, ma la bellezza, le unicità e i volti di un Paese in sé e per sé, foriero di molteplici eccellenze, come lo scrittore internazionale Corrado Alvaro. Nel video, oltre il noto scrittore nei cui confronti è dedicata una Fondazione culturale (“istituzionalizzata” con una legge della Regione Calabria degli anni ’90) che ha la sua sede proprio nella casa che fu di Alvaro, un pensiero verrà rivolto anche al vicesindaco del Paese, scomparso pochi giorni fa, Francesco Micchia. Tra le eccellenze verrà dato lustro anche allo stilista sanluchese che vestì il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Francesco Giorgi.

A mostrare visi e bellezze d’Aspromonte, unitamente alle maestranze antiche e “moderne”, sarà il giovanissimo regista sanluchese Pasquale Giordano, da qualche anno “trapiantato” nel crotonese, a Mesoraca, dove ha fondato una associazione “Mesoraca Film” di cui è Presidente e ha l’obiettivo di dare vibisibilità e creare opportunità ai giovani e a tutte le persone che vogliono farsi notare artisticamente. L’associazione organizza anche un premio annuale dato alle persone che danno lustro ai territori e che, per usare le parole di Giordano: «non si arrendono mai».

A collaborare con lui in questa impresa artistica su San Luca sarà Francesco Pelle, sanluchese trapiantato al nord, fondatore della pagina e del gruppo social “San Luca Illustrato”, che contano numerosi followers da tutta italia e hanno l’obiettivo di recuperare, si legge in un post, «le vecchie foto contenute nelle valigie, prima che vadano perse» .

Giordano, il regista “social”

Classe 1989, diplomato all’Accademia nazionale del cinema di Bologna, attivissimo sui social e legato alla “sua” San Luca, nonostante i kilometri di distanza, Pasquale Giordano è stato regista e protagonista di altri cortometraggi molto noti in Calabria per i temi sociali trattati. “Un mondo migliore” racconta il valore dell’amicizia vera, mentre “Il sogno di Piero”, prodotto con la Onlus “Il Futuro” e presentato in Rai, parla di un ragazzo cieco che tra mille difficoltà arriva a realizzare il suo sogno di diventare carabiniere.

Da ultimo, il cortometraggio “Figli da gente” girato a Cirò Marina con la partecipazione straordinaria dell'attore Salvatore Patè (che affiancò Robert De Niro e Dustin Hoffman in “Il Padrino”), racconta una guerra tra cosche e le conseguenze negative di chi intraprende una determinata strada.

E se molte sono le collaborazioni che continua ad instaurare in tutta Italia, con una carriera in ascesa, lo sguardo verso le sue origini che verrà trasmigrato nel video promozionale annunciato su San Luca si prospetta interessante e molto atteso.