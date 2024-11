Tra i militari americani protagonisti dello sbarco di Normandia del 6 giugno 1944 c’era anche un giovane originario di San Pietro in Guarano. Si chiamava Frank Michele Gervasi. I suoi genitori, Michele Gervasi e Luigina Bennardo, erano partiti dalla cittadina silana all’alba del novecento per emigrare a New York a bordo di una nave salpata dal porto di Napoli. Frank Michele Gervasi, appartenente alla prima divisione dell’esercito a stelle e strisce, conosciuta come The Big RedOne, fu protagonista anche di altre azioni militari della seconda guerra mondiale. Fatto prigioniero in Africa dai nazisti, fu liberato dagli alleati in Sicilia durante l’operazione Husky. Si è spento nel 2015 all’età di 96 anni dopo aver ricevuto, pochi mesi prima della sua morte, la nomina a Cavaliere di Francia con la concessione della Legion d’Onore, la più alta onorificenza del paese transalpino.

La comunità di San Pietro in Guarano ne ricorderà la figura e le imprese sabato prossimo 4 agosto, alle ore 18,30, nella sala polifunzionale Cinema Don Loria, nel corso di una iniziativa introdotta dal sindaco Francesco Cozza, alla quale interverrà il capo della sicurezza del consolato americano di Napoli Joseph Bracken Murphy. Sarà inoltre proiettato il documentario del regista fiorentino Stefano Ballini Monte Sole Landing Memories, nel quale, tra le interviste ai veterani del secondo conflitto mondiale, vi è anche la testimonianza di Frank Michele Gervasi.