Condivisione libera e gratuita dei libri allo scopo di incentivare la lettura. In piazza a Saracena una bacheca ha dato vita al progetto di Little Free Library, animato dall'associazione culturale "Il Fiore di Aria" che attraverso la sua presidente, Barbara Forte, ha voluto trasferire nel borgo del Pollino l'iniziativa che nel mondo vede coinvolte oltre 75 mila librerie di strada, con ben 54 milioni di volumi condivisi solo lo scorso anno. Il modello è semplice: attraverso cassette o edicole poste sulle pareti di edifici che contengono libri si può decidere di prenderne uno in prestito e lasciarne un altro per offrire spunti di lettura ad altri appassionati. Chi non può lasciarne può prenderne qualcuno e poi riportarlo in un'ottica di condivisione amplificata.

Un progetto che «rafforza l'idea di comunità - spiega Barbara Forte - con la speranza che possa essere punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi alla lettura e alle varie iniziative delle quali associazione si occupa».