“Matematica per la scuola...Matematica per la vita” è il tema del congresso che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre prossimo a Diamante (Cs) al Cristina hotel, organizzato dalla Federazione italiana Mathesis per le scienze pure e applicate, dall’Accademia Piceno-Apruntina dei Velati in Teramo col patrocinio del comune di Diamante.

La partecipazione al congresso, nel corso del quale saranno presentate relazioni di carattere scientifico oltre che lezioni e laboratori, con la presentazione di significative proposte o attività di carattere didattico scientifico già validate o da sperimentare, sarà considerata corso di formazione per docenti per la durata di 10 ore. L’intero programma del congresso è disponibile sul sito apav. L’iscrizione è gratuita e, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, dovrà essere effettuata entro venerdì 18 sia sulla piattaforma Sofia (codici n. 36607 o n. 53498) che sul sito dell’Apav.