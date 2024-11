Nuove disposizioni in merito al ritorno in classe delle scuole. Nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e pubblicata in Gazzetta ufficiale si legge: «Ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica» in modo che, «dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata».

LEGGI ANCHE: Scuola, si torna in classe il 7 gennaio: inizio graduale per le superiori