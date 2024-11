INTERVISTA | Il nuovo percorso di studi completa l'offerta formativa degli istituti di secondo grado. Intanto si lavora per tornare tra i banchi in sicurezza

Si allarga a Cosenza l’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado con l’introduzione nell’istituto Lucrezia della Valle, del Liceo Coreutico, uno specifico percorso di studi artistico con interazioni nella musica e nella danza.

Si lavora per tornare tra i banchi

Intanto questa fase di intervallo estivo è caratterizzata da un intenso lavoro di sistemazione degli spazi per arrivare ai nastri di partenza del nuovo anno scolastico con le carte in regola sotto il profilo della prevenzione del contagio da coronavirus. «La scuola deve dare un segnale di ripresa delle attività – dice la dirigente Loredana Giannicola – per ripristinare un principio fondamentale: la democrazia passa anche attraverso l’abilitazione degli studenti a competenze di cittadinanza». Ecco l’intervista