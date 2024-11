Si va verso la riaperture delle scuole a partire dal 24 settembre. La data non è ancora ufficiale. Tuttavia, nelle scorse ore, l'assessorato regionale all'istruzione ha inviato una proposta di calendario scolastico in Calabria ai sindacati, all’Ufficio scolastico regionale e alle associazioni di categoria. Si avranno cinque giorni di tempo per presentare eventuali proposte o variazioni. Successivamente si dovrà attendere il provvedimento ufficiale recante la firma della presidente Jole Santelli.

Il calendario scolastico

In base alla bozza proposta, l’avvio delle lezioni è previsto per giovedì 24 settembre (per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione statale e paritarie del territorio regionale). L'ultima campanella, invece, in programma per sabato 12 giugno 2021, per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2021. In totale sono stati programmati 202 giorni di lezione.

I festivi comprendono, vacanze di Natale dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; quelle di Pasqua, dal primo al 6 aprile 2021. Due i ponti: i defunti, il 2 novembre e l'Immacolata, il 7 dicembre.