Atmosfera natalizia a Sellia grazie alla generosità di alcune persone. Lo riferisce il sindaco Davide Zicchinella che spiega: «Avevamo un piccolo desiderio, regalare un'atmosfera natalizia speciale al nostro borgo. Chi è stato a Sellia sa che, di fatto, il nostro paesino è un presepe a cielo aperto. Volevamo posizionare luci d'artista unitamente ad un impianto di filodiffusione. Per mettere musica natalizia. Per dare calore alle festività in tempo di Pandemia. Con tutte le restrizioni che sta comportando e comporterà. Ma i preventivi erano proibitivi. Ed in ogni caso, se le avessimo avute, avremmo speso queste risorse in altro modo. Pensando prima al sociale».

«Invece – aggiunge - è successo ciò che mai potevamo, neanche lontanamente, immaginare... Le luci d'artista e la filodiffusione ci saranno donate. Così a breve nel nostro amato borgo splenderà una luce nuova e una musica leggera ed inattesa si diffonderà fra le sue vie e viuzze. Grazie ad un gesto di inattesa generosità di chi ha capito le nostre nobili intenzioni, ha letto nei nostri cuori tutto l'amore e tutta la passione che ci mettiamo per far crescere Sellia».