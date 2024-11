Trenta mascherine in dono per i poliziotti del commissariato di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Si moltiplicano i gesti di generosità in piena emergenza coronavirus. La difficoltà nel reperire presidi di protezione individuale ha spinto diversi cittadini ma anche aziende e negozi a procedere al confezionamento artigianale di mascherine da distribuire gratuitamente. Proprio nelle scorse ore, la titolare di un'erboristeria serrese ha fatto pervenire al commissariato trenta mascherine riportanti la scritta “Polizia”.

A corredo, un biglietto nel quale si ringraziavano i poliziotti per il lavoro svolto sul territorio in questo momento difficile di emergenza sanitaria nazionale: «Dovremmo sempre provare un sentimento di amicizia e rispetto verso di voi che siete veri e propri angeli in divisa, rispettarvi di più perché siete anche voi eroi che sacrificano la propria vita per difendere la nostra libertà», si legge. «Sappiate che – continua ancora il bigliettino- se una parte delle istituzioni che servite con onestà e amore vi ha abbandonato, la maggior parte dei cittadini perbene, noi compresi, vi vuole bene e ogni giorno lotta al vostro fianco non voltandovi le spalle nel momento del bisogno. Vi siamo vicini e siamo sicuri che tutto andrà bene».

Il prezioso regalo è stato particolarmente apprezzato dagli agenti, quotidianamente in prima linea: «Un grazie sentito da parte della Questura di Vibo Valentia alla titolare dell'esercizio commerciale e a tutta la cittadinanza che manifesta giornalmente vicinanza all'Istituzione in questo momento di grande difficoltà», scrive la Questura nel post pubblicato sui social.