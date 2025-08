VIDEO | La quarta edizione della kermesse al rione Sbarre ha confermato il successo degli anni precedenti, con tanti eventi per tutti i gusti

Un mare di idee, eventi e divertimento. E un mare di gente che ha gremito il rione Sbarre per la quarta edizione di “Immersi nel Blu-Festival del Mare”, realizzato dall’amministrazione comunale di Siderno con l’associazione “BluSbarre” come partner operativo.

È andata oltre le più rosee aspettative l’edizione 2025 del festival che rappresenta uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’intera regione e che, oltre agli innumerevoli angoli di musica, teatro, animazione e street fish, ha saputo rappresentare, ancora una volta, l’occasione per implementare la valorizzazione del mare in tutti i suoi aspetti.

Prima di tutto per rendere strutturale la valorizzazione del rione, a partire dalla richiesta di riconoscimento del Borgo Marinaro del Rione Sbarre di Siderno, nel quadro di quanto previsto dalla legge regionale numero 38 del 29 novembre 2024. Se n’è discusso ampiamente nel corso della tavola rotonda che ha avuto luogo sabato 26, alla presenza di amministratori, tecnici ed esperti del settore al fine di farlo diventare, come più volte ribadito dal vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino, un punto di attrattività turistica 365 giorni all’anno per la città e tutto il comprensorio.

Un’idea, quella maturata, che fa il paio con quanto già realizzato nella tre giorni del 25, 26 e 27 luglio, inaugurato col nuovo murale dedicato allo scultore Giuseppe Correale da Manuela Scarfò su imprinting di Centro di Aggregazione Seniors e Consulta Cittadina (e che, insieme a quelli realizzati in precedenza, rende via Pescatori la strada dei murales), e proseguita con la mostra artistica “Il Mare dei Fratelli” delle opere pittoriche e fotografiche di Natale e Mimmo Pellegrino, diventando, quindi, un vero e proprio museo a cielo aperto.

Ma anche la spiaggia antistante il rione è stata protagonista, a partire dal prologo di venerdì 25 pomeriggio, quando accanto al lido “Romina”, in contemporanea con tutti gli altri comuni che possono fregiarsi del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu della Fee, è stata celebrata la Giornata Mondiale di Prevenzione del Rischio di Annegamento, con simulazioni pratiche di soccorso in mare e a terra, a cura della Guardia Costiera (col supporto della Guardia Zoofila Ambientale), dell’Arci Pesca Fisa e della Croce Rossa della Riviera dei Gelsomini. E, nel quartiere dei marinai e dei pescatori, non poteva mancare la gara di pesca a “surici” il pesce tipico della zona, organizzata dall’associazione Sport Fishing e vinta dalla coppia composta da Giovanni Gerbasi e Giampiero Figliomeni.

Immersi nel Blu è stato questo e altro: il concorso di miss Bandiera Blu abbinato alla sfilata di moda a tema con gli abiti messi a disposizione dalla boutique “L’Ottagono”, curato da Antonella Verteramo, titolare del negozio e presidente dell’Associazione degli Imprenditori Sidernesi, i mercatini dell’artigianato a cura della Pro Loco, angoli di street fish e un clima di generale euforia e divertimento che ha coinvolto migliaia e migliaia di frequentatori di questo festival, unico nel suo genere.

Grande soddisfazione, al termine della tre giorni, è stata espressa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni e dall’assessorato al Turismo con a capo il vicesindaco Salvatore Pellegrino, che hanno espresso un plauso a tutti i soggetti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, in primis la presidente di BluSbarre Ivana Galluzzo e il direttore artistico Ercole Macrì, abili a coinvolgere l’intero quartiere che, oggi più che mai, appare maturo e pronto a diventare una zona di grande attrattività turistica tutto l’anno.