Accanto a nomi di fama nazionale, come Biagio Izzo e Giancarlo Giannini, spazio anche ad artisti locali

Saranno Biagio Izzo e Rocìo Munoz Morales, con lo spettacolo "Dì che ti manda Picone", ad aprire il 31 gennaio la stagione al teatro comunale di Soverato. Per il secondo anno consecutivo l'amministrazione comunale di Soverato, guidata dal sindaco Ernesto Alecci, è riuscita a mettere in piedi un cartellone variegato e di qualità con nove appuntamenti, senza gravare sulle casse del comune. "Soverato, forse caso più unico che raro - ha dichiarato il primo cittadino - sta dimostrando che si possono realizzare ambiziosi progetti senza incidere sulle casse comunali, grazie al contributo degli abbonati, che danno prova di voler sostenere fattivamente le iniziative culturali della propria città e grazie ai numerosi sponsor, sempre pronti ad affiancare l’amministrazione nei tanti eventi messi in campo durante l’anno".

Giancarlo Giannini chiuderà la rassegna il 23 aprile

A confezionare la proposta culturale 2018, dopo il successo della rassegna "Re-start 2017", è stato il consigliere delegato alla cultura, turismo e spettacolo Emanuele Amoruso con il supporto dell’ufficio cultura guidato da Carmela Valentino e della dirigente di settore Paola Grande. "Giancarlo Giannini, che chiuderà la rassegna il 23 aprile, rappresenta sicuramente il nome di punta di una stagione che - aggiunge il sindaco Alecci - porterà sul palcoscenico del teatro comunale artisti del calibro di Biagio Izzo, Rossi Stuart, Natalie Caldonazzo, Ettore Bassi, Sergio Muniz e tanti altri. Non saranno da meno gli artisti “made in Soverato” ovvero il trio Procopio, Calderoni e Mesiti, gli artisti dell’Associazione Ali d’Aquila, il Coro il Mosaico e il calabrese Giuseppe Abramo".

