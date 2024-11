Il premio consegnato ieri nell’ambito della prima edizione Cherry, l’associazione che opera nel sociale presieduta da Francesco Volpentesta. Otto i premiati

Speciale riconoscimento alla carriera per Pino Gigliotti conduttore televisivo della nostra emittente LaC Tv. A consegnare l'attestato di merito l’associazione Cherry Saf, presieduta da Francesco Volpentesta, che opera nell'ambito del sociale e della cultura. Nelle motivazioni si legge: “Per aver svolto, con grande professionalità il ruolo di comunicatore tra piazze e tv cosentine, favorendo la veicolazione del vernacolo come fonte di comunicazione e tradizione polare da preservare". Il dialetto come cultura e tradizione, questo il messaggio sottolineato nel corso della consegna del premio a Pino Gigliotti che ha portato e porta alto il nome della Calabria oltre i confini nazionali.



La cerimonia di consegna dei premi della prima edizione Cherry è avvenuta ieri, 25 maggio, all’Unical. Otto complessivamente i professionisti che hanno ricevuto il riconoscimento per la loro carriera che li ha visti sempre protesi verso il bene comune della società, prerogativa essenziale per poter far parte della "rete" Cherry Saf: Pasquale Arnone, Sergio Tursi Prato, Marcello Arnone, Mario Logullo, Saverio Paletta, Giulia Fresca, Tullio Lenti. Ospite Cherry la giornalista Annamaria Schifino che ha tratte le conclusioni sul mondo della comunicazione ed ha consegnato a Mario Logullo un Riconoscimento da parte del Comune di Villapiana.