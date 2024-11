La spiaggia più bella in Italia? E' quella dei Conigli a Lampedusa, secondo il TripAdvisor Travelers' Choice Beaches Awards 2019. La località sale anche nelle classifiche internazionali: nella top 10 europea passa infatti dalla settima posizione dello scorso anno alla seconda di quest'anno e rientra nella Top 10 mondiale aggiudicandosi la settima posizione. Sempre la Sicilia ospita l'unica altra spiaggia che è riuscita ad aggiudicarsi un posto tra le 10 migliori d'Europa: al 9/o si trova infatti Cala Rossa a Favignana, che nella classifica nazionale occupa il secondo gradino del podio. Riconoscimenti a livello nazionale anche per cinque litorali sardi: le due celebri spiagge di Baunei, Cala Mariolu e Cala Goloritze, che si collocano rispettivamente in quarta e sesta posizione, seguono Cala Coticcio a La Maddalena (7), Cala Sinzias a Castiadas (8) e Su Giudeu a Domus de Maria (9).

Terzo posto per Tropea

Sorride anche la Calabria. Tropea, nota per le sue spiagge bianchissime e mare cristallino, ottiene un meritatissimo riconoscimento. Un terzo posto che attesta il valore turistico della Perla del Tirreno, sempre più meta privilegiata per i villeggianti di tutto il mondo. Soggiorno consigliato? Assolutanemente sì. Per godere di tutte le sue bellezze, dalla natura all'enogastronomia, il noto portale suggerisce le vacanze nel periodo che va da maggio a settembre. Premiate anche la Baia del Silenzio a Sestri Levante (quinto posizione) e la spiaggia della Marinella a Palinuro, new entry nella classifica di quest'anno, che si colloca in decima posizione.