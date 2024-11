L'oculista di fama internazionale nominato Ambasciatore della conoscenza

Cosenza ha riabbracciato uno dei suoi figli migliori, il professor Stanislao Rizzo, ospite a Palazzo dei Bruzi per ricevere il riconoscimento di Ambasciatore della conoscenza dalle mani del sindaco Mario Occhiuto. Primario del Dipartimento di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, di recente insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica, è stato il primo dottore al mondo a compiere un impianto di retina artificiale per curare la retinite pigmentosa, malattia rara e degenerativa che porta i pazienti alla totale cecità.





Ad accoglierlo anche il suo professore di storia e filosofia

Per questa impresa è stato insignito a Los Angeles del prestigioso Alfred Mann Foundation Awards 2013, come chirurgo innovativo dell’anno. Ha lasciato Cosenza dopo gli studi al Liceo Telesio, per frequentare la facoltà di medicina a Firenze, dove si è laureato con lode. Ad accoglierlo nel salone di Rappresentanza del comune, anche il commosso ricordo del suo professore di storia e filosofia, Antonio Italia, insieme ad alcuni compagni di classe.

Lectio magistralis e la sorpresa per lo sviluppo della città

L’oculista di fama internazionale, dopo aver ringraziato con autentica commozione l'amministrazione e il numeroso pubblico accorso a sentirlo, ha tenuto, con linguaggio chiaro e comprensibile a tutti, una lectio magistralis sul tema “Ridare la vista, tecnologia e ricerca per un sogno da realizzare” e alla nostra testata ha confessato di aver trovato una città completamente trasformata. In meglio.

