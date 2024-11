Stasera, sabato 23 novembre, alle ore 21, al Teatro Paolella di Corigliano-Rossano, riflettori puntati per la prima del docufilm “Il cammino | Viaggio in Calabria”, regia di Mattia Leonardo De Blasi, prodotto da Pier Luigi Sposato per la BIG DIGITAL EYE e realizzato in co-produzione con Teatro in Note, Respirano LLC e Clément Film House.

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Calabria Film Commission, a valere sull’avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022 ed ha attraversato molti territori calabresi, quali: Caccuri (KR), Cardinale (VV), Civita (CS), Roghudi (RC), Seminara (RC), Gerace (RC), Sersale (CZ), Staiti (RC), Stilo (RC), Cassano Allo Ionio (CS), Cerchiara di Calabria (CS), Corigliano Rossano (CS), Rocca Imperiale (CS), Roseto Capo Spulico (CS), San Giovanni in Fiore (CS), Santa Severina (KR), Serra San Bruno (VV), Spezzano della Sila (CS).

Il film affronta il tema del cammino e del ritorno alle azioni genuine della vita. Un viaggio itinerante, dove un giovane trentenne ritroverà sé stesso, imbattendosi casualmente in questo percorso nel cuore della Calabria. Durante il cammino, incontrerà una giovane donna calabrese, tra i due giovani nascerà un sentimento d'amore.

Con Francesco Maccarinelli, Annalisa Giannotta, William Angiuli e Matteo D’Attimo.

Durante la première saranno presenti il regista Mattia Leonardo De Blasi, il cast artistico e tecnico del film, oltre ai rappresentanti delle istituzioni.

Nella troupe sono state coinvolte diverse energie e professionalità calabresi, dalla scrittura alla regia, per passare agli attori ed ai reparti che compongono il team per la realizzazione e la post produzione.

Nel cast artistico l’attrice calabrese Annalisa Giannotta, che ha preso parte anche a film di registi calabresi, quali: “Regina” di Alessandro Grande e “Via dall’Aspromonte” di Mimmo Calopresti.

Per la parte del carbonaio di Serra San Bruno, Matteo D’Attimo, giovane attore calabrese, cresciuto artisticamente a Roma, tra le sue performance possiamo citare il film prodotto da Rai Cinema: "Ero in guerra ma non lo sapevo " per la regia di Fabio Resinaro e distribuito da 01 Distribution.

Il regista Mattia Leonardo De Blasi è cresciuto artisticamente a Milano, studiando regia cinematografica all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e lavorando in alcune produzioni targate Mediaset e Sky. Da maggio 2021 inizia la sua collaborazione con l’emittente televisiva “LaC Tv” di Vibo Valentia in qualità di regista televisivo.

Lo sceneggiatore è Pier Luigi Sposato, candidato ai Premi David di Donatello 2016 con il suo film “Il colore verde della vita” e cresciuto artisticamente in RAI (Radiotelevisione italiana), lavorando in produzione di diversi programmi tv, quali: “Quelli che il calcio”, “Che tempo che fa”, “Festival di Sanremo”, “Scalo 76”, “Scorie”.

Carmine Cipolla e Sergio Cipolla, due musicisti calabresi che hanno preso parte al film con alcune figurazioni speciali proprio in qualità di musicisti strumentisti e, nello specifico, Sergio Cipolla ha curato la parte iniziale del sound design del docufilm, ultimato poi a New York dal calabrese Luigi Porto.

Altri attori calabresi hanno preso parte al film, come Pino Torcasio, Pasquale De Simone e diverse comparse.