“Fierce woman”, il format dedicato alle donne e alla loro professionalità, torna in grande stile. Il quinto episodio è dedicato al “coraggio” e all’audacia che ogni giorno l’universo femminile mette in piedi per realizzare i propri sogni. Per il quinto appuntamento ci sarà l'ospite principale: Alessandra Giulivo, giornalista, presentatrice e presidente della Camera nazionale giovani fashion designer, la quale a sua volta porterà con se alcune delle donne dell’International Fashion Week ( da lei organizzata attraverso la Cngfd insieme a Dario Caminiti ) ossia: Noemi Azzurra Neto Dell'Acqua, Cristina Romeo, Mariateresa Furfaro, Maria Ambroggio e Tiziana Pansino. L’incontro si inserisce nel più ampio progetto nato e costruito da “ElleP event &wedding”.

“Fierce woman” ha preso il via il 15 febbraio scorso e come unico obiettivo ha avuto quello di raccontare le storie di personalità che con la loro arte e il loro impegno, sviluppatosi in diversi ambiti, portano in alto il nome della nostra città e della Calabria intera. Professioniste devote alla loro passione, al lavoro, ai valori, ma soprattutto al proprio cuore. «Questo episodio si intitola “Courage”- ha dichiarato Laura Pizzimenti, ideatrice e curatrice del progetto “Fierce Woman”, ma è un coraggio che si nasconde dietro la timidezza, la dolcezza, la sensibilità di cui queste donne sono dotate. Ognuna di loro mi ha fatto “innamorare” di una propria peculiarità e mi riferisco all’eleganza innata della Giulivo, la “stilosità” di Neto Dell’Acqua e poi alla dolcezza di Romeo, la gentilezza di Furfaro ed infine, gli accenti rock di Pansino passando per la delicatezza e la bontà di Ambroggio. A tutte loro- ha concluso- dico grazie per aver creduto in me e per aver avuto coraggio, appunto, nello svolgere in modo egregio le loro varie attività lavorative».

L’appuntamento con “Fierce Woman” è quindi per domani 15 novembre, al Piky Bar, in via Zecca a Reggio Calabria, con inizio alle ore 20:30. Partners dell'evento sono: Horecando & Absolut; Alfredo Muscatello per il reportage fotografico, Loredana Guinicelli per la grafica, An.Pa, ufficio stampa, Sesto Senso Hairstylist, Dario Caminiti make up artist.