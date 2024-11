Un lavoro dell'Università Magna Graecia di Catanzaro sulla prestigiosa rivista scientifica Neuroscience and Biobehavioral Reviews (Impact Factor 8.2), organo ufficiale della International Behavioral Neuroscience Society. La pubblicazione è stata coordinata dal professore Umberto Aguglia, ordinario di Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Umg ed è intitolato “Human expressive movements: the boundary between health and disease from a contaminated perspective”.

L’articolo riassume gli atti di una conferenza interdisciplinare che si è tenuta al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria lo scorso 23 giugno, dal titolo “Le azioni ed i movimenti espressivi nel rito, nell’arte e nella malattia”. Tale evento ha visto la partecipazione dei massimi esperti nazionali di archeologia, storia, teatro, antropologia, neurologia e psichiatria. L’approccio “contaminato“ alla tematica ha fornito una visione più ampia di alcuni disturbi neurologici organici e funzionali, sottolineando l’importanza di un approccio che armonizzi le conoscenze derivanti dalla neurobiologia con le influenze socio-culturali mutevoli negli anni.