Disponibile da oggi l’e-book “Sulle tracce dell’antindrangheta. Approfondimenti, testimonianze e strumenti per le scuole” edito da Le pecore nere Italia e scritto da Sabrina Garofalo. Nato all’interno del progetto dell’associazione CCO – Crisi Come Opportunità “Il palcoscenico della legalità” iniziato nel 2019, il testo rappresenta la sintesi di un viaggio condotto incontrando le tante realtà che ogni giorno costruiscono in Calabria percorsi di consapevolezza, cittadinanza e lavoro.

Un esercizio di analisi, portato avanti negli ultimi due anni, ma anche di conoscenza e formazione pensato in una modalità interattiva con interviste, collegamenti e materiali di approfondimento. Una narrazione corale, enfatizzata dalla scelta di dare direttamente voce alle protagoniste e ai protagonisti e di accogliere contributi e testimonianze.

«Approcciandoci con il nostro lavoro in Calabria abbiamo ritenuto fondamentale restituire ai giovani calabresi che abbiamo incontrato nei laboratori, una narrazione positiva della propria terra, che fungesse per loro da stimolo per realizzare il cambiamento di cui hanno bisogno» - dicono Giulia Minoli e Noemi Caputo responsabili progetto CCO in Calabria.

La collaborazione con Italiachecambia.org rende possibile visualizzare le esperienze e costruire un collegamento diretto con le realtà descritte, così da creare relazioni e offrire la possibilità concreta di costruire reti sane e produttive. Ecco la mappatura delle realtà contenute nell’e-book https://www.italiachecambia.org/mappa/tag/cco-palcoscenico-legalita/ e le loro video interviste https://youtube.com/playlist?list=PLXE7zTTqZMYfuZ1TObBnTrTfySdFetgLG

«Un testo che non ha una conclusione, e che vuole diventare uno spazio per continuare a costruire, a conoscere e raccontare, un viaggio che può essere arricchito anche attraverso le segnalazioni dei lettori e delle lettrici inviando una mail a: sulletracceantindrangheta@gmail.com perché il viaggio continua», sottolinea l’autrice Sabrina Garofalo.