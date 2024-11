La senatrice a vita Liliana Segre avrà la cittadinanza onoraria di Diamante, cittadina turistica del Cosentino. Lo ha reso noto il sindaco, Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva. «In queste ore - spiega Magorno - in Senato, discutiamo dell’Istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, un’iniziativa fortemente voluta dalla senatrice Liliana Segre. Proprio con la senatrice Segre ho parlato pochi minuti fa e le ho comunicato che le sarà conferita la cittadinanza onoraria del comune di Diamante in occasione delle celebrazioni in programma per la Giornata della Memoria. Nelle prossime settimane - annuncia - si terrà il consiglio comunale che formalizzerà il tutto e, successivamente, organizzeremo una cerimonia a Roma. È una grande emozione per tutti noi. L’impegno della senatrice Segre, che ha accolto la notizia con gioia, è fondamentale per costruire un futuro migliore, di pace. Abbiamo il dovere di sostenerla».