Il dramma dell'emigrazione, le speranze per un futuro tutto da costruire, il sollievo dall'aver attraversato indenne il Mediterraneo. "Supplica al mare", lo scatto del videoreporter di LaC Saverio Caracciolo ha ottenuto una honorable mention al Budapest international foto awards, edizione 2022.

Saverio Caracciolo

La foto, frutto della sensibilità del professionista vibonese, racconta il vortice di sentimenti che alberga nel cuore di chi lascia la propria terra per prospettive di vita migliore: «In questi anni - spiega Caracciolo - ho raccontato in prima persona vari sbarchi nel porto di Vibo Valentia Marina facendo emergere la sofferenza e speranza di chi è stato costretto a lasciare il proprio paese natio. È stata scattata durante l’attracco di una nave nello scalo vibonese e per realizzarla mi sono steso a terra inquadrando il migrante intento nella preghiera, attraverso un ombrinale della nave».

Tutto questo «ha dato al gesto di devozione una carica ancora più intensa. Quell'uomo era lì, era vivo e stava ringraziando il suo Dio e gli uomini che lo aveva salvato». La prestigiosa menzione riempie d'orgoglio: «Otre ad essere emozionato nel vedere il mio scatto tra i lavori di numerosi fotografi professionisti di tutto il mondo, sono stato particolarmente contento per il fatto che, un tale riconoscimento arriva in un periodo in cui la solidarietà verso i poveri migranti incontra resistenze e diffidenze».