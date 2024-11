Il sipario di scena del Cinema Teatro Italia di San Giovanni in Fiore si aprirà fra qualche ora per la quattordicesima volta per la commedia teatrale in due atti “Furtuna… e dorma… rissa Cozzulinu” della compagnia teatrale Nuova Idea guidata dall’attore e regista Salvatore Audia. Ultima data di un appuntamento ormai atteso con il teatro in vernacolo, che ha segnato il periodo natalizio sui monti della Sila.

Trent'anni in scena (1993-2023)

Un grande successo di pubblico e critica in un anno speciale per la compagnia teatrale florense che nel lontano 1993 iniziava il suo viaggio nel mondo del teatro. Un’opera rivisitata, proposta per la prima volta al pubblico nel 2001, che è riuscita a portare a teatro centinaia di persone nel periodo natalizio. Trent’anni in scena, trent’anni di passione portati avanti con la voglia di continuare un sogno iniziato nello scorso millennio. L’ultima storia proposta ad un pubblico attento è un’opera ambientata nel lontano 1987 e riportata in scena con una rivisitazione attenta da Salvatore Audia davanti ad un pubblico che non ha lesinato applausi convinti alla compagnia teatrale sangiovannese.

L'ultimo lavoro

Una commedia brillante “Furtuna… e dorma… rissa Cozzulinu” che ha raccontato la storia una famiglia sangiovannese tra amicizie e colpi scena che in alcuni casi cambiano il corso della vita. Una vita “normale” nella San Giovanni in Fiore degli anni ’80 con Marru Michele (Salvatore Audia), padre di famiglia, che continua a svolgere il suo lavoro di barbiere tra la quotidianità di un condominio “movimentato” e una moglie Maria (Barbara Marrella) che si divide tra il suo lavoro a scuola e la famiglia. Una storia di amicizia con il meccanico Marru Franchinu (Massimiliano Straface) e il postino Giannettu (Giuseppe Caputo) alla ricerca, ormai spasmodica, della fortuna. La figura del prof. Calandrelli (Giuseppe Nicoletti) maestro di scuola e cliente della barberia. In una storia che scorre veloce l’arrivo di Rosetta (Francesca Caligiuri) dà ancora più brio al condominio nel quale abita anche Filumera Bartucci (Mariateresa Caputo). Un condominio in cui è protagonista anche Donna Carmela (Rosanna Pupo), proprietaria di alcuni appartamenti. Una prova di maturità per una compagnia teatrale che guidata con passione e arte dal regista Salvatore Audia ha confermato ancora una volta la voglia di raccontarsi su un palcoscenico.