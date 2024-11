Torna la sessione invernale del Rock On, la manifestazione nota per portare da tempo con continuità nel piccolo centro montano di Martirano Lombardo punte di diamante della musica internazionale. E anche questa volta l’associazione Rock On non si smentisce e annuncia per l’otto dicembre l’esibizione di Tony Franklin, bassista simbolo degli anni Ottanta, noto come "The Fretless Monster", per la sua abilità al basso fretless.



Noto session man, Franklin ha associato il suo nome a mostri sacri della musica come Whitesnake, David Coverdale, Glenn Hughes, David Gilmour, Kate Bush, Kenny Wayne Sheperd, Roy Harper e Jimmy Page. Particolarmente significativo il suo sodalizio con il leggendario chitarrista dei Led Zeppelin, con cui formò, assieme ad altre due icone come Paul Rodgers e Chris Slade, il gruppo The Firm.



Impossibile non citare poi la splendida esperienza nei Blue Murder, accanto a John Sykes e Carmine Appice, protagonisti di uno dei progetti più rappresentativi del movimento hard'n'heavy dell'intero decennio, probabilmente il vero canto del cigno della golden age di un certo tipo di metal.

Ad accompagnare l’artista nel suo live dell’otto dicembre al Rock On Nazzareno Zacconi (chitarra), Pino Liberti (batteria) e Damiano Borgi (voce). L’evento si terrà nella Sala Polifunzionale “Cesare Nava” a partire dalle 20.30.