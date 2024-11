Visite gratuite per diversi poli culturali e parchi archeologici statali. L’iniziativa è prevista per il prossimo 4 settembre

Si rinnova l’appuntamento con le domeniche gratuite nei musei e nei parchi archeologici statali. Anche il prossimo il 4 settembre torna l'iniziativa mensile, introdotta nel 2014 dal ministro Dario Franceschini, che consente l'ingresso gratuito per tutti nei musei e nei parchi archeologici statali. Protagonista la cultura in tutto il Paese, con le visite nei diversi siti che si svolgeranno negli orari ordinari di apertura - ricorda il MiC in una nota - e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza (Dl n. 24 del 24 marzo 2022) con la forte raccomandazione all'utilizzo della mascherina all'interno dei luoghi chiusi. Alcune delle sedi interessate sono visitabili esclusivamente su prenotazione. L'elenco completo degli istituti coinvolti in Calabria.

Catanzaro

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Cosenza

Antiquarium di Torre Cimalonga, Scalea

Galleria nazionale di Cosenza

Museo nazionale archeologico della Sibaritide, Cassano all'Ionio

Parco archeologico di Laos Santa Maria del Cedro, Santa Maria del Cedro

Parco archeologico di Sibari, Cassano all'Ionio

Crotone

Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Museo archeologico nazionale di Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna

Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d'Assisi, Gerace

La Cattolica, Stilo

MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, Monasterace

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri

Vibo Valentia