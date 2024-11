Cinema in Teatro è la rassegna cinematografica che si terrà a Lamezia Terme a partire dal prossimo 19 marzo. Tre mesi di proiezioni di film in distribuzione che vedrà la rinascita del Teatro Grandinetti, oggi comunale, che ridiventa cinema. Come non accadeva da tantissimi anni.

Un'alternativa alle multisale dunque per un progetto presentato alla stampa ed organizzato in sinergia tra l’amministrazione comunale di Lamezia Terme e l’Ats formata dalle realtà artistiche di Ama Calabria, Teatrop e Vacantusi, attualmente gestori del teatro. La cinematografia è una forma d'arte unica che unisce la narrativa, la musica, l'immagine e la tecnologia per creare un'esperienza coinvolgente. È un mezzo attraverso il quale le storie vengono raccontate in modo visivo, raggiungendo il cuore degli spettatori in modi profondi e significativi. Cinema in Teatro si presenta quale investimento finalizzato all'arricchimento della comunità attraverso la bellezza intrinseca del cinema, riaccendendo la passione per il grande schermo. L’obiettivo è proprio quello di creare un'esperienza condivisa che unisca le persone attraverso la meraviglia e l'emozione delle storie cinematografiche, veicolo per esplorare nuove idee, e stimolare la riflessione e costruire connessioni significative.

La cooperazione dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme e dell’Ats dimostra un impegno congiunto per riportare la magia del cinema in città, offrire opportunità di intrattenimento, contribuendo all'arricchimento della vita culturale della città. Il Teatro Grandinetti diventa il palcoscenico ideale, sottolineando l'importanza di preservare e promuovere spazi culturali che favoriscano l'incontro tra il pubblico e le opere cinematografiche. «Noi abbiamo fatto uno sforzo organizzativo importante - ha detto Francesco Pollice di Ama Calabria - ora tocca al pubblico, ai cittadini di Lamezia».

Sulla stessa linea le altre due associazioni mentre il sindaco Mascaro ha evidenziato che «non era scontata la collaborazione tra tre associazioni, è una cosa bellissima che darà la possibilità a Lamezia di rafforzare il suo ruolo di centro culturale e di città che offre la possibilità, tra le altre cose, di vivere anche il cinema cittadino come non accadeva da anni». Un progetto che per le associazioni che gestiscono il teatro, potrebbe andare avanti se si riuscirà ad accedere a fondi e finanziamenti mirati. L'amministrazione promette vicinanza in termini di gestione delle strutture e per il momento si andrà al cinema come una volta. Con tutto l'indotto che questa possibilità rappresenterà per le attività economiche di una città che negli ultimi anni è diventata il luogo della movida del centro della Calabria.