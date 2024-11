È stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Nocera Terinese la sesta edizione della manifestazione ET...Sotto le stelle, al cui interno si svolge il Premio Carlo Rambaldi, dedicato al compianto Premio Oscar.

La presentazione del Premio Rambaldi

Presenti Giuseppe Lombardi, direttore della Fondazione Rambaldi, il sindaco Antonino Albi con il vice sindaco Francesco Cardamone e Daniela Rambaldi, figlia del genio degli effetti speciali. Una scelta non casuale quella della location. Proprio a Nocera sorgerà a breve un’Academy dedicata alle arti ed al cinema, nel contesto della Casa della cultura voluta dall’amministrazione, nel convento dei padri cappuccini.

E non sarà che la prima di una serie di iniziative di carattere nazionale, che vedranno coinvolte molte personalità e professionisti di caratura nazionale ed internazionale, nei vari ambiti artistici, in primis nel mondo del cinema. Il sindaco Albi ha voluto ringraziare la Rambaldi Promotions e la Fondazione per aver accettato la proposta di realizzare la manifestazione nel proprio comune, con il dichiarato intento di storicizzare l'evento.

«Rilancio artistico e sociale»

«Un sentito ringraziamento- ha affermato - alla famiglia Rambaldi, ed alla direzione della Fondazione, per aver dato questa importante opportunità al nostro territorio, in chiave di rilancio artistico e sociale, in attesa che arrivino negli anni, i frutti di questa storica collaborazione. Già dai nomi dei premiati di questa edizione si intuisce l'enorme potenziale della Rambaldi Promotions, e siamo certi realizzeremo tutti i progetti e programmi messi in campo».

Sulla stessa linea il vice sindaco Cardamone: «Dal giorno del nostro insediamento, subito ci siamo attivati per creare una partnership con la Rambaldi Promotions e far sviluppare, con le loro competenze e fitte relazioni, una serie di operazioni culturali e didattiche che produrranno effetti positivi in termini sociali ed anche turistici. Proprio al termine di “Et...Sotto le Stelle”, verrà realizzata una settimana didattica, per i bambini del territorio, che ponga la prima pietra del costituito accordo».

I premiati

Commossa ed entusiasta Daniela Rambaldi ha svelato i nomi dei tre premiati di questa edizione: «Consegneremo il Premio intitolato a mio padre, nella sezione Amici della Fondazione, al Maestro Vince Tempera, che realizzò due film nel periodo italiano di mio padre. A Valentina Bisti, già conduttrice di Uno Mattina ed ora ritornata al Tg1, per avere realizzato un libro, tutti i colori dell'Italia, edito da Rai Libri, ove c'è contenuta una mia intervista. Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per una collaborazione che non possiamo svelare, ma che sarà spiegata dalla stesso Presidente, e di cui non possiamo anticipare nulla».

«Per quanto riguarda gli aspetti benefici, che ogni anno seguono di pari passo il Premio, consegneremo a giovani del territorio borse di studio perché abbiano la possibilità di approfondire le loro passioni artistiche, senza la necessità di lasciare la nostra regione».

A conclusione della presentazione dell'evento, sono stati ringraziati gli assessori allo sport e politiche giovanili, il consigliere con delega agli eventi, la giunta e l'amministrazione tutta, oltre ad un doveroso pensiero alla camera di Commercio di Catanzaro nella persona del presidente Daniele Rossi, che ha voluto prontamente patrocinare l'intera manifestazione.

Ad appendice dell'evento sarà presente un book corner della Mondadori ove poter avere il libro della Bisti, per la prima volta in tutto il Sud Italia con la dedica dell'autrice e della intervistata. La manifestazione sarà realizzata nel pieno rispetto delle normative post Covid-19, che prevedono distanziamento sociale e posti limitati.