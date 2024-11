Seconda giornata del nuovo corso di giornalismo crossmediale LaC School, promosso dal Gruppo Pubbliemme in collaborazione con l'Unical. L’aula Seminari del dipartimento di Filosofia dell'Ateneo calabrese ha ospitato questa mattina la lezione del direttore della testata on line Lacnews24.it, Pasquale Motta, affiancato dalla direttrice del corso, Fiorenza Gonzales.

All’incontro (corrispondente anche al seminario di tirocinio interno per gli studenti dei corsi di laurea triennale in Comunicazione e Dams, e magistrale in Comunicazione e Tecnologie dell’informazione) hanno partecipato quindici studenti, tutti fortemente interessati dalle tematiche affrontate: la direttrice Gonzalez ha parlato ai partecipanti di comunicazione pubblica e uffici stampa, mentre il direttore Motta ha illustrato il giornalismo politico e istituzionale, la veridicità delle fonti e il problema delle fake news.

La prima lezione, lunedì scorso, era stata tenuta sempre all'Unical dal docente di Filosofia del linguaggio, Felice Cimatti. I successivi incontri con gli studenti sono invece previsti nelle prossime settimane nelle sedi calabresi del Gruppo Pubbliemme.